Lore Improta e a filha impressionam com look para aniversário de Léo Santana: ''Lindas de morrer''

Para o festão de Léo Santana, Lore Improta e a filha apostam em looks brancos arrasadores; veja

O cantor Léo Santana (35) teve um festão nesta quarta-feira, 26, para comemorar seu aniversário. A esposa, Lore Improta (29), e a filha, Liz (1), capricharam nos looks e impressionaram ao surgirem em fotos arrasadoras, prontas para curtirem o evento.

Para celebrar mais um ano de vida do esposo, a dançarina apostou em um conjuntinho branco, nada básico. Com um cropped diferente e uma saia com fenda, Lore surgiu deslumbrante para o momento com a família e amigos.

A pequena Liz também deu um show de estilo ao surgir com um vestido branco com plumas nas mangas e na barra. Sorridente, ela roubou a cena com tanto charme.

"Mamãe e neném prontas para comemorar o aniversário de papai", disse a loira na legenda dos cliques. Nos comentários, elas receberam elogios. "Lindas de morrer", admiraram. "Duas lindezas", falaram outros.

Leia também:Léo Santana celebra 35 anos com festão ao lado da família: ''Noite especial''

Veja o look de Lore Improta e a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Léo Santana alfineta Lore Improta depois de Virginia dar avião para Zé Felipe

Na quinta-feira, 20, o cantor de axé Léo Santana decidiu dar uma alfinetada em sua esposa, a influenciadora digital Lore Improta, depois de descobrir que o cantor sertanejo Zé Felipe ganhou de presente de aniversário de sua amada, a influenciadora digital Virginia Fonseca (24), um avião.

Para celebrar a chegada dos 25 anos, que só acontece de fato nesta sexta-feira, 21, no feriado de Tiradentes, o artista foi surpreendido pela mãe de suas filhas, Maria Alice (1) e Maria Flor, com uma aeronave para chamar de sua. O casal compartilhou cliques do presente em seus perfis do Instagram.

Após ver o que o filho de Leonardo (59) tinha ganhado, o intérprete do grande sucesso Zona de Perigo, então, aproveitou suas redes sociais para brincar com a situação, deixando claro para Lore o que pode lhe dar de presente quando ele completar mais um ano de vida, já neste próximo sábado, 22.

Leia também:Virginia Fonseca mostra reação de Zé Felipe ao ganhar jatinho

“Ahhhh Virgínia, muito obrigado viu. Minha neni Lore Improta estava sem saber com o que me presentear no meu aniversário [emoji de cara apaixonada]”, escreveu o cantor, na publicação do casal no Instagram, brincando com sua esposa, deixando os internautas rindo aos montes.