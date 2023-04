Léo Santana celebra 35 anos com festão ao lado da família: ''Noite especial''

Dançarina Lore Improta compartilha fotos da festa de 35 anos de Léo Santana em Salvador, na Bahia, com o tema 'all black'

O cantor Léo Santana completou 35 anos no último sábado, 22, e comemorou com um festão ao lado da família na noite de quarta-feira, 26, no Salvador, na Bahia!

A mulher do artista, Lore Improta (29), usou as redes sociais para compartilhar fotos da celebração, que teve o tema 'all black'. Nos registros, publicados em seu feed no Instagram, a influenciadora surgiu ao lado do maridão e da filha do casal, Liz, de um ano, usando roupas brancas. Léo posou com camisa branca e calça e sapatos na cor preta.

"Que noite especial! Nós amamos celebrar sua vida, amor. 35 anos do GG", escreveu Lore Improta na legenda da publicação.

"Família linda!", elogiou Gabi Melim nos comentários. "Essa criança não dá, caraaaaa! Só consigo olhar pra ela", babou uma fã. "Os olhinhos fechados recebendo o beijinho", reparou outra. "Essa que era a neném que ia dormir? kkkkkkk Eita como Lilica vive", brincou uma terceira. "Sou apaixonada por vocês", declarou mais uma.

Confira as fotos da festa de Léo Santana:

Léo Santana alfineta Lore Improta depois de Virginia dar avião para Zé Felipe

Recentemente, o cantor de axé Léo Santana decidiu dar uma alfinetada em sua esposa, a influenciadora digital Lore Improta, depois de descobrir que o cantor sertanejo Zé Felipe (25) ganhou de presente de aniversário de sua amada, a influenciadora digital Virginia Fonseca (24), um avião.

O artista foi surpreendido pela mãe de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, com uma aeronave para chamar de sua. O casal compartilhou cliques do presente em seus perfis do Instagram.

Após ver o que o filho de Leonardo tinha ganhado, o intérprete do grande sucesso Zona de Perigo, então, aproveitou suas redes sociais para brincar com a situação, deixando claro para Lore o que pode lhe dar de presente de aniversário.