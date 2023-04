Léo Santana alfineta Lore Improta depois de Virginia dar avião para Zé Felipe

Cantor Léo Santana alfineta esposa, Lore Improta, nas redes sociais ao ver presente de aniversário de Virginia para Zé Felipe

Nesta quinta-feira, 20, o cantor de axé Léo Santana (34) decidiu dar uma alfinetada em sua esposa, a influenciadora digital Lore Improta (29), depois de descobrir que o cantor sertanejo Zé Felipe ganhou de presente de aniversário de sua amada, a influenciadora digital Virginia Fonseca, um avião! Para celebrar a chegada dos 25 anos, que só acontece de fato na próxima sexta-feira, 21, o artista foi surpreendido pela mãe de suas filhas com uma aeronave para chamar de sua.

O intérprete do grande sucesso Zona de Perigo, então, aproveitou suas redes sociais para brincar com a situação, deixando claro para Lore o que pode lhe dar de presente quando ele completar mais um ano de vida, já neste próximo sábado, 22.

“Ahhhh Virgínia, muito obrigado viu. Minha neni @loreimprota estava sem saber com o que me presentear no meu aniversário [emoji de cara apaixonada]”, escreveu o cantor, na publicação do casal no Instagram, brincando com sua esposa, deixando os internautas rindo aos montes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)



Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, celebrou Zé Felipe, em suas redes sociais. Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.