Virginia Fonseca mostra reação de Zé Felipe ao ganhar jatinho: "Ele merece tudo"

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou um vídeo do momento em que Zé Felipe ganha o jatinho de presente

Virginia Fonseca (25) compartilhou em suas redes sociais o vídeo do momento em que Zé Felipe (24) descobriu que ganhou de presente de aniversário um jatinho particular.

Na gravação publicada no feed do Instagram nesta quinta-feira, 20, o cantor sertanejo se mostra bastante surpreso com o presente luxuoso. Depois, ele dá um abraço apertado na amada e entra na aeronave.

Após olhar os detalhes internos do jatinho, Zé Felipe também tira algumas fotos com sua família. No vídeo é possível ver o artista ao lado do pai, o cantor Leonardo (59), a mãe, a influenciadora digital Poliana Rocha (46), e da sogra, Margareth Serrão.

"25 ANOS do meu gato e ELE MERECE TUDO!!! Amor, como sempre te disse, farei tudo que estiver ao meu alcance pra te fazer feliz!! Mais um ano ao seu lado e me sinto muito grata por isso, te amooo!!! Toda honra e glória a Deus", escreveu Virginia ao mostrar a reação do marido, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 21.

O jatinho particular que a influenciadora digital deu para Zé Felipe, do prefixo PP-JFM, é um modelo Cessna Citation Excel fabricado nos anos 2000 e pode custar até US$ 10 milhões, o equivalente a mais de R$ 50 milhões em cotação atual.

A aeronave de médio porte atinge até 800 km/h em velocidade de cruzeiro e acomoda até oito passageiros com configurações de assentos adaptáveis. Ele também tem dois sistemas de ar condicionado que controlam a temperatura interna.

Confira o vídeo com a reação de Zé Felipe após ganhar um jatinho particular:

