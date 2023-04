Famosos reagem após Zé Felipe ganhar presente luxuoso de Virginia Fonseca: "Só uma lembrancinha"

Diversos famosos se manifestaram nas redes sociais após Zé Felipe revelar que ganhou um jatinho de Virginia Fonseca

Zé Felipe (24) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar que Virginia Fonseca (24) o presenteou com um jatinho. O cantor sertanejo, aliás, completa 25 anos de vida nesta sexta-feira, 21.

Ao compartilhar algumas fotos da aeronave em seu perfil no Instagram, o artista agradeceu a amada pelo presente especial. "Ganhei um avião da minha gata!!! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor, esse avião é nosso!! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo te amo", escreveu.

O presente luxuoso de Virginia para o marido deixou os seguidores impressionados, e vários famosos reagiram nos comentários. "Só uma lembrancinha pra não passar em branco", brincou Whindersson Nunes. "Elevou o padrão de presentes", disse Carlinhos Maia. "A menina ganha tanto dinheiro e da só um avião pro marido. O amor tá se esfriando mesmo", se divertiu Rafael Portugal. "Que sirva de exemplo pros homens!!! Não aceitem menos do que isso", falou Murilo Huff. "É simples mas é de coração kkk", afirmou João Gomes.

O cantor Léo Santana aproveitou para agradecer Virginia, dizendo que Lorena Improta vai se inspirar no presente. "Ahhhh Virgínia, muito obrigado viu. Minha neni @loreimprota estava sem saber com o que me presentear no meu niver", confessou o artista.

Além dos famosos, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, comemorou o presentão que o filho ganhou da nora, Virgínia Fonseca. "Tô saindo agora do aeroporto com meu coquinho disfarce, cabelinho sujo, mas fiquei muito feliz com a conquista do Zé e da Vi. Eles trabalham muito e só merecem coisas boas. Eu tô sempre torcendo por eles com o maior amor do mundo", declarou ela.

