Lívia Andrade divide opiniões com vestido 'pesado': 'Precisa ter opinião'

Com look 'grande', Lívia Andrade manda recado rebatendo críticas e chama a atenção

A apresentadora Lívia Andrade (39) surpreendeu com o look no último Domingão com o Huck. Nesta terça-feira, 30, a famosa compartilhou mais fotos exibindo a produção feita para subir ao palco e chamou a atenção com o estilo mais sério.

Dona de um estilo autêntico e ousado, a artista impressionou ao aparecer usando um vestido mais "pesado". Cobrindo-se inteira com a roupa volumosa e de mangas, a famosa dividiu opiniões e aproveitou o look diferente para mandar um recado sobre sua personalidade.

"Algumas pessoas vão dizer que você é "difícil de lidar", e vão colocar sobre você um peso que você não precisa carregar. Acontece que incomoda a elas o fato de você ser diferente do que elas querem que você seja. Diz respeito apenas a elas, e não a você. Não perca seu tempo tentando se encaixar no quadrado dos outros", escreveu a reflexão de Marjila Agostini.

Nos comentários, Lívia Andrade foi elogiada, mesmo apostando em um look diferente do que geralmente usa. "Pra usar um traje como esse precisa ter opinião própria e personalidade, que você tem de sobra, feliz ou infelizmente! Eu gostei", aprovaram. "Que look maravilhoso", enalteceram outros. "A roupa pode até não ser bonita, mas quem tá usando é maravilhosa", falou outra pessoa.

Nas últimas semanas, a famosa chocou ao apostar em um vestido com fenda até o limite e bem colado ao corpo, deixando suas curvas torneadas bem em evidência.

Veja o look de Lívia Andrade:

Lívia Andrade exibe fotos inéditas com o namorado, Marcos Araújo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu os fãs ao mostrar várias fotos do seu relacionamento com o namorado, o empresário Marcos Araújo. No domingo, 21, ela abriu o seu álbum de fotos de momentos românticos com o amado para celebrar o aniversário dele.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou um vídeo com fotos do casal em viagens, em troca de carinhos e também em passeios ao ar livre. Nas fotos, os dois surgiram trocando beijos e abraçados enquanto curtiam a companhia um do outro.

Na imagem, ela apenas escreveu: “Feliz aniversário”. Os dois são discretos com o relacionamento e fazem raras aparições juntos em público e também nas redes sociais. Inclusive, eles demoraram para assumir a relação para os fãs, o que aconteceu há poucos meses. Há pouco tempo, os dois foram flagrados em um passeio no shopping no Rio de Janeiro.