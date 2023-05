Com fenda no limite, Lívia Andrade choca com corpão torneado: ''Espetáculo''

Lívia Andrade choca ao esbanjar curvas marcadas em look coladíssimo com fenda no limite

A apresentadora Lívia Andrade (39) chocou com mais um look arrasador no Domingão com o Huck. No programa que foi ar neste domingo, 14, a famosa apareceu com um vestido roxo nada discreto e deu o que falar ao compartilhar fotos em sua rede social usando a produção.

Nos registros, a loira apareceu arrasadora fazendo várias poses e chamou a atenção ao exibir suas curvas esculturais no look coladíssimo e com uma fenda no limite.

Além da roupa poderosa, Lívia Andrade ainda apostou em uma trança até o bumbum e em uma maquiagem com batom da cor do vestido. "Pega ela aí...", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza e estilo ousado da global. "Os seus figurinos já estão se tornando uma atração do DOMINGÃO", disseram os fãs. "Espetáculo de mulher", elogiaram outros.

Neste domingo, 14, Lívia Andrade surpreendeu ao deixar a gravação do Domingão com o Huck. Ela então explicou o motivo para deixar a atração.

Veja o look de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Mãe de Lívia Andrade surge em cliques raros com a apresentadora

A mãe de Lívia Andrade surgiu em cliques raros na rede social da filha nesta quinta-feira, 11. Discreta com sua vida pessoal, raramente, a global mostra seus familiares, mas, dessa vez ela surpreendeu ao gravar a mãe a acompanhando em uma viagem.

Em um avião, a artista apareceu todo estilosa após um dia de gravações na Globo. Usando uma roupa roxa e um batom lilás, Lívia Andrade chamou a atenção no local com as cores nada discretas.

Além disso, ela divertiu ao gravar a mãe sem avisar. Em seguida, ela fez uma selfie do momento e fez mistério sobre qual seria o destino final delas.

Há dois anos, Lívia Andrade surpreendeu ao publicar uma série de cliques com a mãe na praia. Na época, a dupla posou na areia usando looks iguais e ela usou os cliques para homenageá-la.

Veja as fotos da mãe de Lívia Andrade: