Lívia Andrade deixa o Domingão com Huck no meio da gravação e explica o motivo

Lívia Andrade sai da gravação do programa Domingão com Huck no meio da atração e o apresentador explica o motivo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu o público do Domingão com Huck, da Globo, ao sair da gravação do programa no meio. Durante a atração, ela se despediu dos telespectadores e o motivo foi revelado pelo apresentador Luciano Huck.

Huck contou que Lívia precisava sair naquele momento para fazer uma viagem. Então, ela revelou o destino de sua viagem e o motivo para precisar sair naquele momento para pegar um voo.

Lívia contou que iria para Portugal com sua mãe e a sogra para visitar o Santuário de Nossa Senhora de Fátima no final de semana do Dia das Mães. Vale lembrar que o programa Domingão com Huck é gravado durante a semana e exibido na noite de domingo.

Mais cedo, Lívia Andrade mostrou as fotos da viagem nas redes sociais. Ela apareceu curtindo jantares especiais e passeios com a mãe e a sogra em Portugal. "Esse ano o dia das MÃES está merecidamente especial!!! Saúde e bênçãos para todas as mamães", disse ela. Confira abaixo!

LÍVIA ANDRADE COMENTA CLIMÃO ENTRE KEY ALVES E JOÃO GOMES

A apresentadora Lívia Andrade defendeu a sua posição de ter relembrado que Key Alves disse que já ficou com João Gomes durante um quadro no programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a edição deste final de semana, a loira deixou um climão no ar quando citou a lista de ficadas de Key Alves, que foi quando ela revelou no BBB 23 que já beijou vários famosos, incluindo João Gomes.

No palco, Key Alves estava sendo entrevistada e João Gomes também estava na atração para cantar. Em determinado momento, Lívia Andrade disse que alguém que Key disse já ter beijado estava no palco. A declaração dela repercutiu na internet e ela apareceu no Twitter para se pronunciar sobre o momento. “Desnecessário é expor os nomes das pessoas em rede nacional! [risos] Eu estou lá para isso, lembrar algumas coisinhas e perguntar coisas, esse é o quadro”, disse ela.

E ainda completou: “Ah gente, vocês já me conhecem, né? O papo aqui sempre foi reto, sem rodeios, trabalhamos com a verdade! Não é porque está frente a frente que a gente finge que nada aconteceu. Já passou da hora das pessoas terem aquela mesma coragem de quando falam nas coisas né, aff”.