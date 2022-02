Lexa chama atenção ao apostar em look ousado e poderoso para seu show: ''Tão perfeita!''

Lexa deixou seus fãs babando ao exibir o look poderoso e super sensual que escolheu para deu show

Nesta segunda-feira, 21, Lexa (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look poderoso e super ousado que escolheu para seu último show.

A cantora publicou alguns cliques onde ela aparece com um body dourado, todo recortando, que exibia sua barriga e esbanjava muita sensualidade e realçava as curvas de seu bumbum. Ela também apostou em luvas bem diferentes, uma meia arrastão, uma bota também dourada e acessórios na cabeça.

Na legenda, ela escreveu: "Ainda me recuperando pra dizer o quanto foi maravilhoso esse bloco!" e ainda comentou sobre seu visual para o evento: "O look de milhões!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Tão perfeita!", disse um. "Diva linda!", escreveu outro. "Look e corpo de milhões, além claro do talento de bilhões", falou ainda um terceiro.

Um marido apaixonado!

Recentemente, Lexa ganhou do marido, MC Guimê (29), um presente mais que especial, já que o funkeiro tatuou o rosto da amada, vestida de noiva, em sua perna.

"Te amo pra sempre @mcguime, obrigada pelo presente de aniversário", escreveu ela, que está prestes a completar 27 anos de vida.

Confira o look ousado e poderoso que Lexa escolheu para seu show:

