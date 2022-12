De vestido vermelho justinho, Lívia Andrade passa dos limites da beleza: ''Mais linda''

Apresentadora Lívia Andrade apostou em look vermelho arrasador e chamou a atenção

A apresentadora Lívia Andrade (39) deu um show de estilo com mais um look para o Domingão com o Huck. Neste domingo, 04, a loira apostou em uma produção toda em vermelho e arrasou.

Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos exibindo detalhes da combinação e roubou a cena ao se exibir no vestido vermelho nada discreto.

Além de curtinho e bem colado, o modelo chamou a atenção com suas mangas bufantes, cheias de volume. "Quem é essa menina de vermelho...", disse Lívia Andrade na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios. "A mulher mais linda do Brasil", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram os fãs.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora impressionou ao fazer fotos com um vestido azul todo vazado, revelando suas curvas esculturais.

Lívia Andrade deixa bumbum à mostra em vestido transparente para evento com o namorado

A apresentadora Lívia Andrade curtiu mais uma viagem fora do Brasil com o namorado, o empresário Marcos Araújo. No sábado, 12, a loira foi a um show de música eletrônica com o amado e roubou a cena com o look escolhido para o momento.

Em sua rede social, ela compartilhou um vídeo exibindo detalhes da roupa ousada para o evento e impressionou ao deixar seu corpaço torneado evidente na peça cheia de atitude.

Usando um vestido longo verde neon, transparente e com brilhos, Lívia Andrade surpreendeu com tanto estilo ao combinar a peça com acessórios pretos. Veja o look aqui.

