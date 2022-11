Sem sutiã, Lívia Andrade ostenta decote perfeito em vestido vazado: ''Linda''

Apresentadora Lívia Andrade revelou decote marcado em look nada discreto e chamou a atenção

A apresentadora Lívia Andrade (39) entrou no clima da Copa para compor seu look e apostou em uma peça azul nada discreta. Nesta terça-feira, 22, a famosa compartilhou fotos da produção cheia de atitude e deu o que falar.

Nos registros publicados pela loira, ela surgiu deslumbrante usando um vestido azul vazada, todo brilhante, e chamou a atenção ao dispensar o sutiã, deixando seu decote marcado em evidência.

Para arrematar a combinação com um toque especial, Lívia Andrade escolheu joias em azul e verde. O cabelo da famosa foi preso e a maquiagem teve um olhar marcante, com cílios bem longos.

"As cores do nosso BrEZiL", disse a artista ao exibir detalhes da produção poderosa. Nos comentários da publicação, ela logo recebeu vários elogios dos seguidores. "Simplesmente gata", escreveram os fãs. "Linda", admiraram outros.

Ainda no último Domingão com Huck, Lívia Andrade roubou a cena ao eleger outro vestido vazado. Na ocasião, a peça foi rosa bem clarinha, o que deu um toque delicado ao look da famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade deixa bumbum à mostra em vestido transparente para evento com o namorado

A apresentadora Lívia Andrade curtiu mais uma viagem fora do Brasil com o namorado, o empresário Marcos Araújo. No sábado, 12, a loira foi a um show de música eletrônica com o amado e roubou a cena com o look escolhido para o momento.

Em sua rede social, ela compartilhou um vídeo exibindo detalhes da roupa ousada para o evento e impressionou ao deixar seu corpaço torneado evidente na peça cheia de atitude.

Usando um vestido longo verde neon, transparente e com brilhos, Lívia Andrade surpreendeu com tanto estilo ao combinar a peça com acessórios pretos. Veja o look aqui.

