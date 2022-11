Lívia Andrade deixa bumbum à mostra em vestido transparente para evento com o namorado

Nos EUA, Lívia Andrade foi a show com o namorado usando look ousado e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 14h07

A apresentadora Lívia Andrade (39) está curtindo mais uma viagem fora do Brasil com o namorado, o empresário Marcos Araújo. Neste sábado, 12, a loira foi a um show de música eletrônica com o amado e roubou a cena com o look escolhido para o momento.

Em sua rede social, ela compartilhou um vídeo exibindo detalhes da roupa ousada para o evento e impressionou ao deixar seu corpaço torneado evidente na peça cheia de atitude.

Usando um vestido longo verde neon, transparente e com brilhos, Lívia Andrade surpreendeu com tanto estilo ao combinar a peça com acessórios pretos.

Em frente a um carrão ela empinou seu corpaço escultural e chamou a atenção dos fãs com a produção nada discreta. "Muito gata", admiraram os seguidores. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora impressionou ao dispensar o sutiã para um jantar em um restaurante americano. Na ocasião, ela se destacou ao surgir com uma roupa decotada brilhante e com plumas nas mangas.

Lívia Andrade revela acidente que sofreu no Domingão

A apresentadora Lívia Andrade revelou recentemente que sofreu um acidente durante a gravação de um Domingão há algumas semanas. Em seus stories no Instagram, a loira fez alguns vídeos contando o que aconteceu e que estava a caminho de um consultório para resolver o estrago ocasionado.

Dias antes, a famosa abriu o jogo sobre sua ausência em um programa ao vivo e revelou se continua com o contrato com a emissora carioca para integrar o programa de Luciano Huck.

