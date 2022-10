De vestido vazado, Larissa Manoela rouba a cena em vídeo ousado com o namorado

Atriz Larissa Manoela apostou em look vazado curtinho e chamou a atenção em vídeo com André Luiz Frambach

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 07h08

A atriz Larissa Manoela (21) compartilhou um vídeo cheio de atitude ao lado de seu namorado, o ator André Luiz Frambach (25). Nesta quarta-feira, 19, a famosa mostrou o registro no dia do Prêmio Multishow e roubou a cena ao surgir usando uma produção arrasadora.

Desfilando plena ao lado do amado, a artista deu o que falar ao protagonizar o momento com um vestido preto ousado. Curtinho e todo vazado, ele deixou o corpaço de Larissa Manoela em evidência.

"Perfect match", escreveu ela sobre serem a combinação perfeita. No registro, o casal apareceu em um estacionamento trocando olhares e mostrando toda a conexão que há entre ele.

Não demorou para a publicação ficar cheia de comentários do seguidores. "Eu sou esse aí? Que sorte hein… nem parece eu mane você me deixa mais bonito amor", brincou André Luiz. "Lindos", admiraram os fãs.

Ainda nesta quarta-feira, 19, Larissa Manoela compartilhou fotos exibindo detalhes do look para o Prêmio Multishow e chocou ao surgir sem nada por baixo do vestido vazado.

Veja o vídeo de Larissa Manoela e André Luiz Frambach:

Veja mais do look de Larissa Manoela:

