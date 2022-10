Larissa Manoela mostra mais detalhes de look transparente escolhido para evento

Atriz Larissa Manoela publica mais fotos sobre seu vestido escolhido para ir ao Prêmio Multishow

Publicado em 19/10/2022

Nesta terça-feira, 18, aconteceu o Prêmio Multishow. E dentre os diversos famosos que estiveram presentes, Larissa Manoela (21), roubou a cena com seu vestido ousadíssimo. Com uma abertura pelo corpo, ela arrancou elogios de seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Larissa Manoela abriu um álbum de fotos para mostrar em mais detalhes seu vestido que conta com uma renda que sobe do começo da roupa até a gola, passando por um de seus braços.

De acessórios, foi minimalista. A atriz namorada de André Luiz Frambach escolheu uma bolsa verde pequena e um óculos com estilo futurista azul.

“Eita mulher”, comentou uma de seus milhões de seguidores. “Deusa”, “Linda demais”, “Beleza pura”, entre outros comentários podem ser vistos na publicação da atriz. Além das milhares de carinhas apaixonadas e corações.

Veja a publicação de Larissa Manoela:

Larissa Manoela dispensa a lingerie em look com transparência

Larissa Manoela passou os limites da sensualidade com seu look nada básico para prestigiar o Prêmio Multishow. A atriz apareceu com vestido preto e transparente, dispensando o uso de lingerie, destacando suas curvas impressionantes.