De vestido sem alça, Carla Diaz passa dos limites da beleza: ''Que linda''

Atriz Carla Diaz apostou em look elegante para programa de televisão e impressionou com produção nada discreta

A atriz Carla Diaz (32) encantou com mais uma de suas produções elegantes e estilosas. Neste domingo, 05, a ex-BBB mostrou o look escolhido para a gravação do Altas Horas e impressionou com os detalhes.

Para marcar presença mais uma vez no programa de Serginho Groisman (72), a famosa optou por um vestido sem alça de cor lilás e sandálias de cor nude.

A produção da artista não parou por aí, ela ainda elegeu um cinto e brincos brilhantes. A maquiagem feita também foi mega iluminada.

"De ontem para o #AltasHoras. Quem viu?", falou Carla Diaz ao esbanjar beleza nos cliques. Nos comentários do post, ela recebeu elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Que linda, arrasou", aprovaram outros.

Ainda recentemente, a atriz parou tudo ao surgir usando um maiô preto bem luxuoso na praia. Ostentando seu corpaço escultural, ela arrancou elogios dos fãs.

Equipe de Carla Diaz desmente rumores se separação

Há poucas semanas, a equipe de Carla Diaz desmentiu os rumores de que ela teria terminado o relacionamento com Felipe Becari. Tudo começou quando os fãs perceberam que ele não estaria mais seguindo a atriz. Porém, a equipe dela informou que isso foi apenas um erro na conta do Instagram, já que o perfil dele foi desativado por alguns dias.