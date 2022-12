Cesar Tralli posa ao lado de Serginho Groisman e web reage: "Que dupla!"

O jornalista Cesar Tralli estará na edição especial de fim de ano do programa 'Altas Horas', no próximo sábado, 17.

Na noite da última terça-feira, 13, Cesar Tralli (51) usou suas redes sociais pra publicar uma foto de um momento muito especial que viveu ao lado do amigo de longa data e apresentador Serginho Groisman (72).

Em um registro postado no feed de seu Instagram, o âncora do do jornal 'SP1', da TV Globo, surgiu ao lado de Serginho. Na imagem os dois comunicadores aparecem em uma selfie com um largo sorriso no rosto, no intervalo da gravação do 'Altas Horas', que vai ao ar no próximo sábado, dia 17.

"Alta Admiração! Que honra participar da gravação do Altas Horas que vai ao ar sábado agora, dia 17.

Serginho sempre um lorde, com seu talento, educação e humildade. Inspiração. Obrigadooooo😃

Altos Papos no Altas Horas", escreveu Tralli na legenda da postagem.

Muito querido pelos internautas, rapidamente Tralli recebeu uma enxurrada de elogios em sua postagem. "Com certeza o papo foi ótimo!!! Parabéns", disse uma fã. "Louca para assistir!', disparou outra. "Aaaaaaahhh q dupla maravilhosa!", escreveu uma terceira.

Durante o bate-papo com Bela Gil (34) e Pedro Scooby (34) no 'Altas Horas', Tralli revelou um fato que surprendeu a todos! O jornalista contou que não abre mão de levar sua marmita todos os dias para a Globo. Além disso, ao longo da entrevista ele também revelou quais notícias lhe causaram um nó na garganta e marcaram a sua carreira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CESAR TRALLI: