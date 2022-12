De look curtinho, Graciele Lacerda exibe pernões bronzeados bem definidos: ''Belíssima''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chocou ao exibir corpaço em vestido curtinho com recortes

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), chocou ao surgir com um look deslumbrante e nada discreto. Neste sábado, 17, a influenciadora compartilhou fotos toda produzida e impressionou com tanto estilo.

Nos registros, a musa fitness apareceu esbanjando sua boa forma em um vestido amarelo curtinho e chamou a atenção ao deixar seu pernões torneados à mostra. Exibindo as curvas bronzeadas e iluminadas, ela deu um show de beleza.

"Estou muito orgulhosa de mim. Ontem fiz uma maquiagem que amei! E detalhe: brinco da minha coleção", contou Graciele Lacerda na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a amada do sertanejo de elogios. "Nossa tá belíssima demais com esse look", escreveram os fãs. "Arrasou no look", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora explicou o motivo de ter aparecido com o rosto diferente nas fotos. Ela esclareceu se fez ou não preenchimento facial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

"Gente, de onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava agora, alguém pode me dizer aonde tá isso?", falou indignada.