Graciele Lacerda revela se fez preenchimento na boca: ''Dando uma caidinha''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, explicou o motivo de ter aparecido com os lábios diferentes nas últimas fotos

A musa fitness Graciele Lacerda (42) esclareceu o que fez em sua boca. Nesta terça-feira, 06, a noiva de Zezé Di Camargo (60) abriu uma caixinha para falar sobre o cruzeiro que fizeram nos últimos dias e aproveitou para explicar o motivo de aparecer com os lábios diferentes nas fotos.

Após receber vários comentários questionando o que havia feito no rosto, a influenciadora resolveu explicar mais uma vez se fez preenchimento labial.

"Pra quem não sabe, meus lábios embaixo já são grossos, em cima que era mais fininho, aqui embaixo eu não fiz nada meus lábios normal, eu fiz aqui em cima", contou Graciele Lacerda que fez o preenchimento na parte de cima da boca.

"Dá até pra ver que tem uma marquinha, eu dei dois 'tiquisinhos' aqui pra dar uma engrossadinha e acompanhar os de baixo, porque os meus lábios são mais finos e com anos passando, vai diminuindo, vai dando uma caidinha, dá a sensação que eu preenchi os lábios inteiro, mas só foi nas duas pontinhas", comentou e apontou onde foi feito o procedimento.

Nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou com os looks escolhidos para as noites especiais no navio. Com um vestido vermelho, ela roubou a cena ao lado do amado no evento com tema de "amor".

Graciele Lacerda mostra preenchimento labial na parte de cima dos lábios; veja:

Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

"Gente, de onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava agora, alguém pode me dizer aonde tá isso?", falou indignada.

Em seguida, a musa fitness comentou mais sobre o assunto. "Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desse, eu fiquei chocada, passou dos limites de imaginação, mas enfim, nem vou falar disso...", disse espantada.