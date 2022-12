Graciele Lacerda choca com vestido vermelho micro todo recortado: ''Que linda''

No navio ao lado de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda roubou a cena com look vermelho arrasador

Acompanhando Zezé Di Camargo (60) em um navio, Graciele Lacerda (42) está surpreendendo com os looks escolhidos para a viagem em alto mar. Nesta segunda-feira, 05, ela impressionou ao exibir um vestido usado em uma noite especial.

Em sua rede social, a musa fitness compartilhou fotos da segunda noite no cruzeiro e chamou a atenção o aparecer ao lado do amado usando uma roupa vermelha ousada.

O modelo curtinho, além de ser colado, ainda tinha vários recortes estratégicos, que deixaram à mostra as curvas saradas da influenciadora. "Segunda noite: Noite do Amor! Claro que vamos de vermelho", contou Graciele Lacerda na legenda dos cliques.

Nos comentários, os internautas logo se mostraram admirados com a beleza do casal e o look da famosa. "Dama de vermelho", escreveram os fãs. "Que linda", exclamaram outros.

Ainda neste domingo, 04, a noiva de Zezé Di Camargo roubou a cena no navio ao surgir usando um vestido branco todo vazado. Com o bronze perfeito, ela arrancou mais elogios e impressionou com o look deslumbrante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

"Gente, de onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava agora, alguém pode me dizer aonde tá isso?", falou indignada.

Em seguida, a musa fitness comentou mais sobre o assunto. "Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desse, eu fiquei chocada, passou dos limites de imaginação, mas enfim, nem vou falar disso...", disse espantada.

