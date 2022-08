De botas vermelhas, Graciele Lacerda surge arrasadora usando vestido curtinho: ''Eita''

Musa fitness, Graciele Lacerda ostentou corpaço sarado em look curtinho e recebeu comentário de Zezé Di Camargo

Redação Publicado em 29/08/2022, às 07h07

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (41), arrasou com mais um look para acompanhar o cantor em um evento neste domingo, 28. Para prestigiar o lançamento de um empreendimento em homenagem ao sogro, a musa fitness não economizou no estilo e roubou a cena.

Usando um vestido curtinho preto nada básico com plumas na barra, a noiva do sertanejo chamou muita atenção ao combinar a peça com botas vermelhas de couro. Até os joelhos, os calçados deixaram as pernas torneadas da musa em evidência.

"Domingo de trabalho, ao lado do Mô! Incrível poder estar com ele trabalhando no lançamento desse empreendimento em homenagem ao meu sogro!", disse Graciele Lacerda sobre onde os registros foram tirados.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a amada de Zezé Di Camargo de elogios. "Eita", escreveu o cantor para a noiva. "Arrasando sempre com seus looks top", admiraram os fãs.

Zezé Di Camargo revela que Graciele Lacerda não tem direito aos seus bens

Nos últimos dias, Zezé Di Camargo fez várias revelações sobre sua família em uma entrevista para o jornalista Leo Dias. Ao falar sobre seu relacionamento com Graciele Lacerda, ele revelou que a noiva não tem direito aos seus bens e que diversas vezes ela provou que não tinha interesse financeiro ao se relacionar com ele.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou que a noiva teve as iniciativas de pedir a cirurgia e a assinatura do contrato para deixar claro que não estava se envolvendo por interesse.

