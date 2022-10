De barriga toda de fora, Lívia Andrade surge arrasadora em vestido aberto: ''Maravilhosa''

Apresentadora Lívia Andrade exibiu silhueta escultural em vestido recortado e impressionou com produção estilosa

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 11h09

A apresentadora Lívia Andrade (39) surgiu arrasadora com um look preto nada discreto. Nesta segunda-feira, 03, a famosa apareceu toda arrumada com um vestido preto e chamou muita atenção com a peça recortada.

Nos registros publicados pela loira, ela surgiu poderosa na roupa aberta na barriga e impressionou com uma silhueta impecável. De barriga de fora e fazendo carão com óculos escuros, a artista causou com tanta beleza.

"O que se faz em Paris, não fica em Paris", disse Lívia Andrade ao posar com a produção toda fashion após passar dias na cidade francesa.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a ex-funcionária do SBT de elogios. "Maravilhosa", exclamaram ao vê-la. "Muito linda", escreveram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 03, Lívia Andrade esclareceu os boatos de que não estaria mais no Domingão Com Huck. No último domingo, 02, ela não compareceu ao programa ao vivo e explicou o que aconteceu.

Confira a produção arrasadora de Lívia Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade curte jogo do Brasil com o namorado em Paris

Nos últimos dias, Lívia Andrade surgiu toda estilosa para torcer para o Brasil no estádio em Paris. Usando a camiseta da seleção com peças elegantes, a famosa apareceu deslumbrante aproveitando o momento ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo.

Discreta com seu relacionamento, a famosa raramente compartilha fotos com o namorado. Tempos atrás, ela foi fotografada aos beijos com o empresário em um evento que foi feito para um programa que teria na Band. É bom lembrar que a atração acabou não vingando e ela foi contratada pela Globo.

