Com produção divertida, Patrícia Poeta esbanja estilo com muita beleza: ''Sabe ser linda''

Apresentadora Patrícia Poeta apareceu com look divertido e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 13h45

A apresentadora Patrícia Poeta (45) encantou com mais um look do dia!

Nesta quarta-feira, 23, a jornalista global publicou fotos toda produzida para uma gravação e esbanjou beleza.

Com delineado de gatinho, Patrícia Poeta surgiu deslumbrante usando uma roupa com detalhes neon e acessórios divertidos.

"Partiu gravação", falou a apresentadora na legenda. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Sabe ser linda demais", disseram. "Que belíssima", exclamara outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta chamou a atenção ao compartilhar fotos de uma viagem de cruzeiro que fez para as Bahamas.

No Caribe, a jornalista roubou a cena com seus looks de praia cheios de estilo e elegância.

Veja a produção descolada de Patrícia Poeta: