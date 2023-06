Com a aparência diferente, Paula Fernandes surpreende com look: 'Barbie gótica'

Cantora Paula Fernandes surpreende ao surgir com aparência diferente e usando look preto ousado

A cantora Paula Fernandes surpreendeu com mais um de seus looks arrasadores. Nesta segunda-feira, 05, a artista sertaneja compartilhou um vídeo exibindo detalhes da produção luxuosa e impressionou ao aparecer deslumbrante.

Com um laço nos cabelos ondulados, a famosa deu um show de beleza e estilo ao surgir em um vestido preto nada discreto. Sem alça, com transparência e uma saia volumosa, a peça deixou a cantora poderosa.

Ostentando suas pernas torneadas na fenda, Paula Fernandes arrancou elogios dos seguidores. "A mulher mais linda do mundo", enalteceram os fãs. "Barbie gótica", falaram. "Maravilhosa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, a cantora sertaneja chamou a atenção ao surgir completamente nua em um clique ousado. Em outro registro cheio de atitude, a famosa deu o que falar ao aparecer com a blusa levantada por um cavalo, exibindo sua barriga seca.

Veja o look de Paula Fernandes:

Paula Fernandes surge muito diferente em fotos e assusta fãs: "O que aconteceu?"

A cantora Paula Fernandes assustou os fãs nas redes sociais ao aparecer em fotos e vídeos com o rosto bem diferente do que costumava mostrar. Considerada uma das mais belas mulheres da música sertaneja, ela surgiu com a feição diferente.

Nas fotos, a cantora posou com o rosto mais fino e com uma leve marquinha no queixo. Ela também aparece com as bochechas bem rosadas. Seguidores ficaram incomodados com a mudança e deixaram mensagens.

"Nossa acabou com o rosto com essa harmonização, realmente as pessoas estão perdendo o bom senso", disse um. "Nossa tá muito diferente! O que fez no rosto?", questionou outro. "Gente ela era tão bonita!! Estão mexendo muito no rosto dela", afirmou outro.

Até o momento, Paula Fernandes não se pronunciou sobre uma possível mudança no rosto.