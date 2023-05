Paula Fernandes deixa fãs intrigados em nova foto: “Estragou sua beleza!"

Passou do limite? Paula Fernandes deixa fãs intrigados ao exibir sua aparência em nova foto

No último sábado, 27, a cantora Paula Fernandes (38) causou alvoroço nas redes sociais e dividiu opiniões ao aparecer com aparência diferente. É que ao publicar uma selfie na conta de seu Instagram, a sertaneja surgiu com o rosto diferente. Vestindo uma jaqueta jeans, Paula dispensou a legenda e intrigou os fãs ao colocar um ponto de interrogação.

Não demorou muito para que os seguidores notassem a diferença em seu rosto: “Continuo dizendo... Não é que até parece com a Paula Fernandes? Essa tal de (des) harmonização facial consegue fazer do lindo, o igual.”, disse uma internauta.

“Nossa! Você está estragando sua beleza com botox. Pare enquanto a tempo, você era bem mais linda natural”, aconselhou um fã; "1 milhão de vezes melhor a antiga e natural Paulinha! Meu Deus tem gente que muda pra pior"; "você tinha boca tão linda, rosto perfeito não precisava mexer tirou a sua beleza natural", "O olho não abre mais!", ressaltaram outros.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que os fãs notam a diferença no rosto de Paula Fernandes! Há pouco tempos atrás, internautas questionaram o que aconteceu com o rosto da artista e até chegram a compara-lá com a cantora Elba Ramalho.

"Você é tão linda natural, nasci no mesmo ano que você, logo, tenho sua idade. Eu obviamente já faço pequenos procedimentos no rosto para disfarçar o envelhecimento, mas sempre tomo extremo cuidado para não perder a mão. Vejo que seu preenchimento na boca passou um pouco do limite. Cuidado menina para não cair na modinha de hoje e destruir sua beleza natural” comentou uma.

Recentemente, Paula Fernandes deixou os fãs em choque ao aparecer muito diferente em clique publicado em seu feed no Instagram. No registro, a artista chamou atenção pela mudança em seu rosto e os seguidores não deixaram o detalhe passar despercebido.

"Registro de um dia pra nunca mais esquecer. Vocês deixaram um legado de hits difícil de alcançar @skankoficial. Que bom ter o privilégio de assistir a este espetáculo de som e poesia, diante de uma multidão que lotou o Mineirão. Obrigada pela recepção carinhosa @samuelrosaoficial", escreveu a sertaneja ao legendar a postagem.