Cheia de estilo, Poliana Rocha surge arrasadora em praia: ''Linda demais''

De look fashion, Poliana Rocha passa dos limites da beleza ao chegar ao Rio de Janeiro

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), chamou a atenção ao compartilhar novas fotos cheias de estilo em sua rede social. Nesta sexta-feira, 12, a influenciadora chegou ao Rio de Janeiro e registrou cliques em uma varanda.

Deslumbrante, a loira apareceu fazendo várias poses no local e se destacou ao aparecer com um look de cor vibrante. Além do conjuntinho, a mãe de Zé Felipe (25) apostou em tênis e óculos escuros.

"Bom dia, sexta-feira... nesta cidade maravilhosa", disse a sogra de Virginia Fonseca (24) ao posar plena no local.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram a esposa do sertanejo. "Gente, linda demais" exclamaram ao vê-la. "Mulher maravilhosa, na cidade maravilhosa", disseram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha chamou a atenção ao aparecer vestindo um look de barriga de fora. De cropped, a famosa ostentou suas curvas sequinhas com classe.

Veja as fotos de Poliana Rocha no Rio de Janeiro:

Poliana Rocha revela se confia em Leonardo e se deseja ter mais filhos

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, resolveu responder três perguntas se seus seguidores na rede social. Sincera e corajosa, ela não fugiu dos questionamentos sobre seu relacionamento com o esposo e falou o que pensa.

Primeiro a influenciadora foi questionada sobre se importar quando o sertanejo vai pescar ou algo semelhante. Segundo a loira, ela não se importa.

"Não! Hoje foi novamente! Ele gosta, fica feliz! Isso é o que importa! Não temos garantia de nada nessa vida, então temos que fazer o que gostamos, o que nos realiza, o que nos deixa feliz", falou ela sobre cada um fazer suas coisas.

Em seguida, Poliana Rocha foi perguntada mais uma vez sobre confiar em Leonardo novamente. Então ela respondeu: "Confio em mim!". Ela e o famoso estão casados há 26 anos.