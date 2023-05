Zé Felipe sai em defesa de Virginia Fonseca após a esposa ser acusada de desrespeitar Islã

O cantor Zé Felipe se manifestou nas redes sociais e saiu em defesa de Virginia Fonseca após ela postar fotos usando um hijab transparente

O cantor Zé Felipe (25) se manifestou nas redes sociais na tarde deste sábado, 6, após Virginia Fonseca (24) se envolver em uma nova polêmica.

A influenciadora digital viajou recentemente para Dubai, nos Emirados Árabes, e aproveitou para fazer em ensaio fotográfico usando uma roupa inspirada na cultura islâmica para promover um novo produto da sua marca.

Ao compartilhar as fotos nas redes sociais, a mulher do cantor passou a receber diversas críticas, isso porque, ela surgiu com um hijab transparente, deixando à mostra suas roupas íntimas, e foi acusada de sensualizar e desrespeitar as mulheres muçulmanas.

"Fazer fotos sensuais nos Emirados Árabes, com o uso do Hijab transparente juntamente do vestido, desrespeito total com a cultura", disse uma internauta. "Achei desrespeitoso, usando hijab assim expondo o corpo", afirmou outro.

"Admiro muito o trabalho da Virginia e acompanho ela desde o começo, mas meus avós são muçulmanos, eu já morei em país muçulmano, me identifico muito com a religião mas infelizmente não sou praticante. Porém, acredito que a ideia era relembrar o ÁRABE, mas infelizmente acabou indo para religião por conta do Hijab. Espero que reconheçam o erro e estudem bem antes de fazer uma campanha dessa. Brasil tem muitos muçulmanos também e eles podem ser seus fãs e se sintam desrespeitados", comentou mais uma.

Defesa de Zé Felipe

Devido à repercussão do assunto, Zé Felipe gravou um vídeo nos Stories do Instagram e saiu em defesa da esposa. O cantor afirmou que sempre vê outras pessoas usando o hijab, e não vê ninguém fazendo críticas.

"O que eu mais vi nesse Instagram foi gente com a roupa de árabe, tem alguns que ficam só com olhinho de fora, parece até jacaré dentro da água. Ninguém fala nada. A Virginia passou o pano na cabeça e tão falando que ela está desrespeitando. Desrespeitando o que, cara*? Pelo amor de Deus", disparou o artista.

