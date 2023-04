De biquíni, Virginia Fonseca choca com corpaço mega seco

Influenciadora Virginia Fonseca choca ao exibir barriga negativa ao renovar o bronzeado na fazenda

A influenciadora Virginia Fonseca (24) impressionou ao exibir sua barriga negativa mais uma vez na rede social. Neste quarta-feira, 26, ela iniciou o dia aproveitando o sol da fazenda para renovar o bronzeado e chamou a atenção.

Nas selfies publicadas pela esposa do cantor Zé Felipe (25), ela apareceu deitada tomando sol, usando um biquíni rosa-claro, e chamou a atenção com suas curvas bem sequinhas.

Exibindo suas tatuagens, inclusiva a mais nova da mão da filha, Virginia surgiu deslumbrante no momento na fazenda do sogro, o cantor Leonardo (59).

"Mais um dia na saga do bronze", escreveu a famosa sobre estar tentando ficar com a marquinha de biquíni e bem bronzeada.

Nos últimos dias, a influenciadora chocou ao compartilhar um momento íntimo com o marido dando uma "apalpada" nela.

Veja as fotos de Virginia Fonseca tomando sol:

Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.

Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.