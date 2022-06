Camilla de Lucas choca ao revelar valor de seu vestido em jantar no São João da Thay

Ex-BBB Camilla de Lucas surpreendeu ao contar quanto pagou na peça brilhante que usou em evento

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 13h50

A influenciadora Camilla de Lucas (27) marcou presença no jantar de início do São João da Thay com muito estilo e elegância nesta segunda-feira, 27.

Um dia após o evento, nesta terça-feira, 28, a ex-BBB resolveu revelar quanto pagou pelo vestido prata cheio de brilhos e surpreendeu ao falar o preço.

Em seu Twitter, Camilla de Lucas compartilhou fotos do look arrasador e brincou ao comentar quanto valia a roupa. "Look 120,000 e a gente entrega a beleza igual!", revelou que não pagou milhares de reais para se vestir bem.

Leo Franco/ Agnews

Como resposta, os internautas se mostraram chocados. "Quando a pessoa é bonita, pode colocar um saco de lixo nela que fica perfeita", admiraram a beleza da famosa. "Menina, foi 120,00?", questionaram.

Noiva de Mateus Ricardo, Camilla de Lucas revelou recentemente que já começou os preparativos de seu casamento.

Camilla de Lucas revela preço de seu vestido e choca; veja: