Bianca Andrade impressiona com look de R$ 40 mil no aniversário do filho: 'Nossa'

Com look igual ao de Kim Kardashian, Bianca Andrade impressiona ao surgir arrasadora na festa safári do filho

A influenciadora Bianca Andrade comemorou o aniversário de dois anos do filho, Cris, com um festão em sua mansão, em São Paulo. Para o momento especial, a empresária milionária apostou em um look arrasador e que combinava com o tema do evento.

Entrando no clima de safári com os personagens de Mickey Mouse, Boca Rosa elegeu peças com estampa de animal print da grife Dolce Gabbana. As roupas escolhidas pela famosa foram as mesmas usadas pela socialite Kim Kardashian, que até apareceu em seu reality vestindo o look semelhante durante a organização de um evento em conjunto com a marca.

Vestindo quase 40 mil reais, somando o top, calça, sapatos, luvas e casaco, Bianca Andrade surgiu poderosa para comemorar o segundo ano de seu filho com o ex-BBB Fred Bruno. "Obrigada por deixar a mamãe deslumbrante ontem. Lov u", disse a famosa na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram impactados com a produção da ex-BBB. "Olhei rápido vi a Kim", brincaram. "Nossa", exclamaram outros. "Nossa Kim Kardashian", compararam com a socialite famosa internacionalmente.

Veja o look de Bianca Andrade:

Bianca Andrade revela ter doado mais da metade de seu closet após mudança

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube para revelar que doou 70% de todo seu closet depois de se mudar para sua nova casa avaliada em R$ 18 milhões. A ex-participante do Big Brother Brasil 20 mostrou o desapego de suas peças e explicou que o motivo para tamanha decisão foram os conceitos do minimalismo.

“A Bianca é completamente o oposto da Boca Rosa. Eu sou completamente básica, gosto de pouca coisa. Por mim, teria seis peças de cada coisa no guarda-roupas, e acabou. Eu me considero bagunceira, então comecei a estudar sobre organização e passei a entender a filosofia do minimalismo. Não sou minimalista por conta da Boca Rosa, o meu trabalho me faz investir muito na minha imagem. Também para a minha saúde mental, quanto menos coisas você tem, menos confusão mental você tem, e isso te deixa mais leve. Tenho seis panelas na minha casa”, explicou a empresária.

Bianca ainda explicou que, quando morou com seu ex-namorado, o youtuber e influenciador esportivo Fred Bruno (33), constatou que o ex-BBB teria muito mais peças que ela. “As organizadoras ficaram cerca de 70% a mais de tempo no closet dele. Ele é o oposto de mim”, revelou.

A empresária ainda teve a ajuda de seu filho com o youtuber, Cris, para se desfazer da maior parte de suas roupas no armário. “Já quero que ele vá entendendo esse conceito de ficar com o que ele realmente ama e vai usar, e o que não for mais usar doar para outra criancinha ser feliz”, finalizou.