Fontes afirmam que Tom Brady e Kim Kardashian estariam vivendo affair

Fontes que participaram da festa afirmaram que Tom e Kim foram vistos andando na praia pela manhã e dançando juntos à noite no mesmo dia

A festa do branco organizada pelo CEO da Fanatics Michael Rubin, em Hamptons,nesta terça-feira, 04, em comemoração ao feriado de independência dos Estados Unidos, contou com a presença grandes celebridades reunindo nomes como KylianMbappé a Leonardo DiCaprio.

Mas o que vem chamando atenção dos internautas é outro assunto, de acordo com fontes que estavam na festa, Tom Brady e Kim Kardashian "estavam super sedutores um com o outro" durante a festa e a dupla teria sido "vista durante o dia na praia juntos e novamente dançando à noite".

A fonte, que fez o relato ao The Daily Mail, completou dizendo que o ex-astro da NFL e ex-marido de Gisele Bündchen "é exatamente o tipo [de Kardashian]". Os dois não foram fotografados juntos no evento, mas foram vistos festejando com outras celebridades.

O ex-jogador confirmou seu divórcio com Gisele Bündchen em outubro de 2022 e Kardashian finalizou seu divórcio com Kanye West em novembro do mesmo ano. A socialite, inclusive, estaria comprando uma casa de férias no mesmo bairro que Brady tem um imóvel nas Bahamas, informou o Page Six.

Mesmo aposentado, Tom Brady mantém dieta dos tempos de NFL

O ex-marido da top model brasileira Gisele Bündchen, que começou a jogar ainda criança e teve 23 temporadas na liga, revelou que levou para a vida a dieta saudável de atleta, à qual credita sua longevidade no esporte.

A rotina alimentar do ex-jogador exclui alguns grupos específicos de alimentos, como açúcar branco, laticínios, farinha branca, sal iodado e cafeína. Ele ainda evita vegetais como berinjela, cogumelos e pimentões, além de todo tipo de batata - exceto batata-doce - e até frutas normalmente indicadas em dietas, como morangos, como relatou há alguns anos no livroTB12 Nutrition – Como Alcançar uma Vida Inteira de Alto Rendimento. O álcool também é zero.

Tom faz cinco refeições por dia, sendo que seu almoço é 20% de proteína (peixe) e 80% de vegetais e grãos. À noite ele come frango e vegetais.