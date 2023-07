Barbie da vida real? Jade Picon, Marina Ruy Barbosa e outras famosas aderiram à moda rosa

Com novo filme estrelado por Margot Robbie, a moda Barbie se tornou tendência entre as famosas

Com o universo Barbie cada vez mais em alta, diversas celebridades se jogaram na tendência e passaram a apostar em roupas cor de rosa para os seus looks. Nomes como Camila Queiroz, Jade Picon, Marina Ruy Barbosa e até mesmo Ana Hickmann ousaram na cor marcante da boneca para usar nos modelitos escolhidos.

No ar como a protagonista de Amor Perfeito, a atriz Camila Queiroz escolheu um look à moda Barbie para apresentar o reecontro da 3ª temporada do reality Casamento às Cegas, da Netflix. Na ocasião, a artista usou um vestido longo rosa-claro, com tiras cruzadas nas costas e uma fenda lateral repleta de babados.

Um pouco mais ousada, a influenciadora Jade Picon também abusou do Barbiecore e surgiu em uma sequência de fotos usando um vestido tubinho curto com alças rosa-choque. Ela combinou a peça com um óculos de sol de armação rosa, uma bolsa de mão na cor rosa claro e rasteirinhas felpudas na mesma paleta de cores.

Já Marina Ruy Barbosa encantou seus mais de 42 milhões de seguidores ao posar totalmente de rosa em Cannes, na França. A atriz usou um vestido rosa longo, com uma fenda e duas flores 3D no recorte da perna. Além disso, ela também apostou em uma sandália de salto alto com uma amarração nas pernas, na mesma cor.

Por fim, a apresentadora Ana Hickmann apareceu usando a moda Barbie em um estilo diferente das outras celebridades. A famosa comunicadora apostou em um macacão rosa decotado, com recortes laterais e uma amarração no centro. A peça foi combinada com um blaser rosa-claro e um par de tênis da grife Gucci.

Também conhecida como Barbiecore, a moda Barbie já estava em alta em meados de 2022, quando diversas celebridades voltaram a apostar no rosa como cor principal para os looks. Agora, em 2023, o estilo voltou com tudo com a divulgação do filme Barbie, protagonizado por Margot Robbie, que estreia nesta quinta-feira, 20, nos cinemas.

CONFIRA FOTOS DE FAMOSAS QUE ADERIRAM À MODA BARBIE:

