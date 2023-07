Ryan Gosling revela motivo para ele querer interpretar Ken no filme 'Barbie'

Ryan Gosling ainda revelou que filhas ficaram "confusas" com a decisão

O mundo todo está na espera da estreia do tão aguardado filme da Barbie, estrelado pela Margot Robbie e o astro Ryan Gosling. Em entrevista recente, o ator contou como as filhas reagiram à novidade e o que o levou a aceitar o papel.

Em entrevista à revista People, o astro contou que as filhas, Esmeralda, 8 anos, e Amada, 7 anos - não entenderam os motivos para Gosling querer viver o personagem no filme dirigido por Greta Gerwig. "Acredito que elas ficaram confusas do motivo para eu querer viver o Ken. Elas acham ele um inútil", destacou Ryan, que tem duas filhas com a atriz Eva Mendes, sua parceria desde 2011.

Na entrevista, Gosling ainda falou que suas filhas o ajudaram a se preparar para o papel. "Minhas crianças foram minha introdução ao universo de Barbie. As crianças passaram meses em casa enquanto eu me preparava para isso. Então elas, inadvertidamente, também estavam se preparando", explicou o astro, que ainda revelou que levou as filhas para o set de filmagens em um dos dias de gravação.

O ator disse recentemente que a vontade de ser pai nasceu após conhecer a atual mulher, a atriz Eva Mendes. "Pensava em filhos antes de conhecê-la. Mas depois da Eva, eu percebi que simplesmente não queria ter filhos sem ela", contou à GQ em 2023. O ator também explicou o motivo para manter as filhas longe das redes sociais.

"Como minhas filhas ainda são pequenas e não entendem o que realmente significa postar a imagem delas, eu não tenho o consentimento delas. Não vou postar imagem delas até que tenham idade suficiente para me dar consentimento".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BARBIE (@barbiethemovie)

Qual é o cachê de Margot Robbie? Atriz de 'Barbie' ganha uma verdadeira fortuna

Segundo informações do site Caknowledge, que reúne o faturamento de grandes estrelas dos Estados Unidos, a australiana, estrela de Barbie, ganha em média um cachê de US$ 2 milhões para cada produção que estrela, algo em torno de R$ 9,6 milhões.