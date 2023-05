Ao lado do namorado, Mônica Martelli surge arrasadora com vestido metalizado: ''Festejar''

Celebrando 55 anos, Mônica Martelli surge poderosa ao lado do namorado em evento de aniversário

A atriz Mônica Martelli comemorou seu aniversário de 55 anos em grande estilo. Nesta sexta-feira, 19, a famosa compartilhou fotos toda produzida para o evento e chamou a atenção não apenas com seu look arrasador, mas também ao surgir com o namorado.

Usando um vestido longo, metalizado e com decote, ela fez várias poses e encantou ao aparecer ao lado de seu amado, o empresário Fernando Alterio, de 70 anos.

"Pronta para FESTEJAR. 55 anos. Noite de celebração e agradecimento! Meu amor, obrigada pelo lindo jantar! Amei cada minuto dessa noite. 17/05/2023", contou ela sobre a reunião especial, realizada pelo companheiro.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a autora e atriz de elogios. "Linda demais", admiraram os fãs ao vê-la toda arrumada. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Amiga íntima de Paulo Gustavo (1978-2021) durante a vida do humorista, Mônica Martelli lamentou recentemente que nunca mais riu como antes desde a partida do ator.

Veja o look de aniversário de Mônica Martelli:

Mônica Martelli desabafa sobre divórcio do primeiro casamento: "Era muita mágoa"

Mônica Martelli participou do podcast Quem Pod, Pode e bateu um papo revelador com Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39).

A atriz contou que seu antigo relacionamento com Jerry Marques foi muito importante para que essa obra "Minha Vida em Marte" tomasse forma.

"Tudo ali [texto da peça] está trincado. As minhas dores, as minhas inseguranças, a crise do casamento, a falta de libido, as tentativas de salvar tudo... Está tudo ali. Eu sempre me perguntava 'será que é só mais uma crise?'", começou ela.

Ela também comentou que a terapia de casal foi uma alternativa falha no antigo relacionamento. "Eu já fazia terapia há muito tempo, então foi um choque tudo o que falei para ele. Já tinha elaborado tudo há muito tempo, ele ainda estava aprendendo. Mas ajudou sim... Ajudou a ter uma separação mais digna", disse a atriz.

Mesmo com a decisão já feita, Mônica confessa que não foi fácil: "Óbvio que teve ranço. Você quer se separar, mas tem muita raiva, muita mágoa [...] Você começa a entender o quanto a gente estica a corda para ser casada".