Giovanna Ewbank sobre casamento com Bruno Gagliasso: "Salvo pela terapia"

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos há 13 anos e têm três filhos

Giovanna Ewbank (36) contou que seu casamento com Bruno Gagliasso (40) foi salvo pela terapia de casal. A declaração foi feita no episódio do podcast Quem Pode, Pod, exibido nesta terça-feira, 10.

Os atores estão juntos há 13 anos e são pais de Titi (9), Bless (8) e Zyan (2). "Meu casamento foi salvo pela terapia de casal", disse ela. "Cada um é um", completou.

Ela também afirmou que não sonhava em se casar e construir família. "As pessoas que sempre sonham em casar e ter filho, mas não. Aconteceu. Mas é difícil também encontrar um cara legal", analisou.

Giovanna Ewbank fala sobre descoberta de sua sexualidade: “Era uma coisa que incomodava”

Giovanna Ewbank revelou em entrevista sobre a descoberta de sua sexualidade e como foi o processo de autoaceitação.

A atriz comentou também no podcast Quem Pode, Pod que se identificava como demissexual, isto é, apenas se sente atraída sexualmente por pessoas com quem tem uma conexão emocional.

“Quando eu comentei no ‘pod’ que era demissexual, foi impressionante a repercussão. Eu não conhecia tanto o termo. Sempre me culpei e me cobrei por não ter tido muitos parceiros sexuais. Era uma coisa que me incomodava. ‘O que eu tenho de errado?’, pensava. Falava com as minhas amigas, elas contavam experiências com vários parceiros. Ficava triste porque achava que não tinha mais libido. Discutir isso fez eu me encontrar”, pontuou Giovanna ao jornal O Globo.

A esposa de Bruno Gagliasso ainda falou sobre o podcast: “Nós fomos por muitos anos as entrevistadas. Então, entendemos o desconforto. Tentamos deixar o convidado o mais à vontade possível para que possa ser uma troca sincera. É pela informação e importância de passá-la ao público”.

“Fernanda se expõe, eu me exponho, o convidado se expõe em prol de algo maior que é levar a informação para o público. Seja através de pautas de antimachismo ou de antirracismo e anti-homofobia. O interessante é levar a informação através de uma conversa sincera, aberta por todas as partes”, ainda disse.