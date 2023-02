Mônica Martelli conta como reencontrou namorado após 18 anos

Atriz Mônica Martelli também contou como é a relação do namorado com sua filha

A atriz Mônica Martelli (54) contou como se reencontrou com seu atual namorado, Fernando Alterio (70), após 18 anos sem se verem. Ela ainda falou sobre a relação que sua filha mantém com ele e seus filhos.

“A gente ficou junto uma noite, num evento em São Paulo, e nunca mais se viu. A gente se reencontrou depois de 18 anos. Os dois estavam separados. Ele me procurou. A princípio, eu achava que não tinha a ver. Ele foi assistir à minha peça sozinho, trocamos mensagens, saímos para jantar, ficamos e nunca mais nos separamos. Eu sempre me lembrei dele, e ele falou que sempre se lembrou de mim também. Olha que história louca”, contou ela, que se relaciona com ele há quatro anos.

“Fernando é uma escolha minha, e não da minha filha. Tudo bem que às vezes a pessoa agrega. A mulher se casa de novo, o homem é agregador, vira um puta padrasto, é maravilhoso. Tudo pode acontecer. Existe também aquele que chega, e o filho se sente rejeitado. Tudo depende da forma como a gente faz", disse à coluna da Patricia Kogut, do 'O Globo'.

Relação entre as famílias

"No início da relação, eu falei para a Júlia que ela não precisava amar os filhos do Fernando nem ser amiga deles: 'Fernando é uma escolha da mamãe, mesma coisa você para eles, você está vindo de intrusa na vida deles'. Assim, você liberta o outro. Não fica na obrigação de posar de família feliz. A gente viaja junto, e todo mundo se dá bem, até porque não tem essa obrigação. O principal é ela saber a importância que ele tem na vida da mãe. E os filhos dele saberem disso também. O respeito já parte daí de cara. Mas ter que posar de família feliz? Esquece. Isso não existe. Minha filha é a minha filha. Os filhos dele são os filhos dele“, garantiu.