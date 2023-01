Mônica Martelli celebra última quimioterapia da mãe: "Mais uma etapa vencida"

A atriz e apresentadora Mônica Martelli mostrou a mãe no hospital e celebrou ao falar sobre a última sessão de quimioterapia dela

A atriz e apresentadora Mônica Martelli (54) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para dividir uma ótima notícia com os seguidores.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou algumas fotos em que sua mãe, Marilena Garcia, aparece no hospital ao lado da equipe médico, e contou que ela realizou a última quimioterapia.

"Ontem foi a última quimioterapia da minha mãe, @garcia.marilena. Mais uma etapa vencida com amor, coragem, sabedoria, determinação e principalmente com muita vontade de viver. Obrigada a todos vocês pelo carinho e atenção nesses dias de tratamento", começou ela, agradecendo também aos médicos e enfermeiras que ajudaram durante o tratamento.

Depois, Martelli contou que sua mãe será homenageada pela Escola de samba Bosque Azul durante o Carnaval desde ano. "Próxima parada: Macaé, Carnaval - minha mãe é homenageada pela Escola de samba Bosque Azul. Depois mostro o samba lindo feito pelo meu irmão Guto, @professorgutogarcia, que tbm é compositor da mangueira. Refrão: 'Ninguém vai calar a sua voz/ Eu sei quem sofreu por nós/ A voz da verdade é a sua bandeira. Canta Marilena Guerreira'. Vambora mãe!!!Canta Marilena Guerreira!!!", finalizou.

Confira a publicação de Mônica Martelli sobre a última quimioterapia da mãe:

Desabafo sobre violência sexual

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), Mônica Martelli revelou que sofreu abuso sexual quando era adolescente. Na época, ela tinha apenas 14 anos, e confessou que demorou para entender que tinha sido estuprada.

"Você beijava o menino, ela vinha com a mão no peito. Você tirava a mão no peito, ele [colocava] a mão na bunda. Você passava a noite beijando e na luta corporal e isso era normal. Aí a primeira transa foi assim, foi essa luta corporal, mesmo eu sendo apaixonada", relatou.

"Quando entendi e nós entendemos de pouco tempo para cá, que teve essa conscientização maior, que estupro é você simplesmente não querer. Se você fala 'não' e ele forçar é estupro. Ali eu falei 'então eu fui estuprada. Eu não queria, foi essa luta corporal", lamentou.

