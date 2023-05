Angélica surpreende com look colorido para aparecer na Globo: ''Gata demais''

Ex-global Angélica surpreende com escolha de vestido colorido para aparecer na emissora carioca

A apresentadora Angélica (49) vai aparecer na Globo nesta sexta-feira, 12, no programa Conversa com Bial. Em sua rede social, ela compartilhou fotos toda produzida para avisar sobre o bate-papo com Pedro Bial (65) e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Cheia de estilo, a esposa de Luciano Huck (51) apareceu deslumbrante em um vestido longo, com mangas, colorido e com um certo brilho. Esbanjando suas curvas esculturais no modelo autêntico, ela arrancou elogios dos internautas.

"Hoje temos um horário marcado na #ConversaComBial depois do Jornal da Globo, hein?! Não esqueçam!", avisou ela na legenda.

Nos comentários, os internautas encheram a loira de elogios. "Gata demais", admirou Ivete Sangalo (50). "Volta logo para TV", pediram outros pelo retorno da famosa.

Nos últimos dias, Angélica causou polêmica ao sugerir um presente de Dia das Mães inusitado. Após receber críticas, a apresentadora foi defendida por várias famosas.

Veja o look de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica impressiona ao revelar vista do jardim de sua mansão: ''Quanta beleza''

A apresentadora Angélica impressionou os seguidores ao compartilhar novas fotos em sua rede social. Esbanjando plenitude, a loira surgiu deslumbrante curtindo um momento de calmaria no jardim de sua mansão, no Rio de Janeiro.

Na companhia de um de seus cachorrinhos, a esposa de Luciano Huck fez uma selfie com o pet e em seguida posou dando um show de beleza no local verde. Além de chamar a atenção com seu look branco, a famosa impressionou ao revelar a vista de sua casa.

A artista mostrou que ela e sua família podem desfrutar de uma extensa área verde e do céu livre. "Que nada nos defina… que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância!", refletiu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os cliques da loira. "A gata mora em cima da Pedra da Gávea", observaram os fãs. "Quanta beleza", elogiaram outros.

Leia também:Saiba quanto custa o aluguel da mansão de Luciano Huck e Angelica; imóvel está à venda há 9 anos

Veja as fotos de Angélica em seu jardim: