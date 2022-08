Andressa Suita monta look neon com chinelo imenso e chama a atenção

Viajando na Croácia, Andressa Suita esbanjou estilo ao apostar em look neon com chinelo de salto

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 08h13

A influenciadora Andressa Suita (34) está viajando pela Croácia, na Europa, a trabalho e está dando um show de estilo por lá. Nesta quarta-feira, 24, a famosa compartilhou novas fotos curtindo sua estadia por lá com as amigas e chamou a atenção com um look escolhido para curtir o local com praia.

Sempre muito estilosa, a esposa de Gusttavo Lima (32) apostou em uma combinação toda em verde neon. Vestido longo bem justinho e uma espécie de chinelos com salto foram os escolhidos pela mulher do cantor.

"Summer is calling", falou sobre o verão está chegando. Ao surgir fazendo poses perto da praia, a famosa logo ostentou toda sua beleza com elegância ao posar com óculos escuros e uma bolsa de grife nos braços.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros da modelo. "Maravilhosa", escreveram os fãs. "Que gata", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Andressa Suita encantou ao mostrar pôr do sol na Croácia. De maiô estilo fio-dental, a modelo ainda roubou a cena ao curtir um dia na praia europeia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Filhos de Andressa Suita esbanjam estilo nos EUA

Nas últimas semanas, Andressa Suita viajou com os filhos, Gabriel (5) e Samuel (3), para os EUA. Por lá, eles fizeram diversos passeios em nos parques. Em uma visita à Disney, os herdeiros roubaram a cena com seu estilo despojado. Combinando looks, os pequenos deram um show de fofura e irmandade.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!