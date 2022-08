De maiô, Andressa Suita exibe as pernas torneadas em dia na praia

Andressa Suita aposta no maiô estilo fio-dental para curtir dia ao ar livre e ostenta sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 10h45

A modelo Andressa Suita (34), que é esposa do cantor Gusttavo Lima (32), arrasou ao mostrar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Nesta terça-feira, 24, ela apareceu com um maiô estilo fio-dental e listrado ao curtir uma praia na Croácia.

A estrela exibiu toda a sua beleza e as pernas torneadas ao posar em uma área com pedras no litoral e caprichou nas poses. “Dia de verão na Croácia”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Lindíssima”, escreveu um seguidor. “Perfeita”, declarou outro. “Deusa”, comentou mais um.

Andressa Suita aposta em look luxuoso para show de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita chamou atenção nas redes sociais no domingo, 21, ao exibir mais um look escolhido para acompanhar show do maridão, Gusttavo Lima. Estilo boiadeira, a influenciadora digital surgiu deslumbrante com a produção especial para apresentação do cantor na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo.

