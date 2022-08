Andressa Suita se encanta com pôr do sol impressionante na Croácia: "Lindo"

Modelo e influenciadora digital, Andressa Suita, posa em frente a pôr do sol encantador e surpreende internautas

Redação Publicado em 24/08/2022, às 09h08

A modelo Andressa Suita (34) desembarcou na Croácia, país da Europa Ocidental para uma viagem a trabalho. E na última terça-feira, 23, a influenciadora digital usou suas redes sociais para compartilhar fotos de um pôr do sol encantador.

Através de seu perfil no Instagram, Andressa Suita mostrou como foi recebida pelo país, com um pôr do sol belíssimo: "Chegamos e ainda deu tempo de curtir esse lindo pôr do sol", escreveu na legenda da publicação.

Na sequência de fotos publicadas em sua rede social, Andressa surgiu com um look confortável colorido, um conjunto de camisa e shorts. A modelo posou no parapeito da varanda do hotel em que está hospedada.

Não demorou para os fãs de Andressa Suita marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da morena: "Que lindaaa!", disse um. "Aproveita!", escreveu outro. "Ameiii!", destacou a terceira internauta.

Ainda na última terça-feira, 24, Andressa Suita aproveitou suas redes sociais para compartilhar uma foto especial dos filhos, Gabriel (5) e Samuel (4) ao lado do pai, Gusttavo Lima (32). A modelo aproveitou o espaço para se declarar à família: "Visão de paz", escreveu a modelo na legenda do post.

Veja a postagem de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!