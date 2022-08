Andressa Suita se derrete por foto de Gusttavo Lima com os filhos: "Visão de paz"

Influenciadora Andressa Suita se encanta por foto de Gusttavo Lima ao lado dos filhos

Redação Publicado em 23/08/2022, às 12h17

Andressa Suita (34) aproveitou a terça-feira, 23, para compartilhar uma foto especial dos filhos, Gabriel (5) e Samuel (4) ao lado do pai, Gusttavo Lima (32). A modelo aproveitou o espaço para se declarar à família.

Em seu perfil no Instagram, Andressa Suita, que está viajando para a Croácia a trabalho, compartilhou uma foto do amado, Gusttavo, com os filhotes.

No registro publicado pela modelo, os três surgiram coladinhos: "Visão de paz", escreveu a modelo na legenda do post.

No Dia dos Pais, Andressa Suita reuniu Gael e Samuel para um vídeo especial para Gusttavo Lima. No compilado de vídeos, publicado no Instagram, mostra os meninos celebrando a data com uma música no piano e falando um recado especial ao compositor com: "Papai, eu te amo muito" e "Você é o melhor papai do mundo".

Veja a declaração de Andressa Suita:

Andressa Suita aposta em look luxuoso para show de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita chamou atenção nas redes sociais no domingo, 21, ao exibir mais um look escolhido para acompanhar show do maridão, Gusttavo Lima. Estilo boiadeira, a influenciadora digital surgiu deslumbrante com a produção especial para apresentação do cantor na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo.

