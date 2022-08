De chapéu, Andressa Suita aposta em look luxuoso para show de Gusttavo Lima

Modelo Andressa Suita surge com look de 'boiadeira' para apresentação do marido, Gusttavo Lima, em Barretos, e encanta a web

22/08/2022, às 08h27

A modelo Andressa Suita (34) chamou atenção nas redes sociais no domingo, 21, ao exibir mais um look escolhido para acompanhar show do maridão, Gusttavo Lima (32)!

Estilo boiadeira, a influenciadora digital surgiu deslumbrante com a produção especial para apresentação do cantor na Festa do Peão de Barretos, em São Paulo.

Para prestigiar o embaixador, com quem tem dois filhos, Gabriel (5) e Samuel (4), e reatou o relacionamento no início do ano, a morena escolheu um vestido justinho e um casaco de grife, com tons de azul, preto, branco e detalhes em rosa.

Para completar o visual, ela optou por chapéu e bota de cano alto na cor preta e exibiu o visual poderoso e moderno ao posar ao lado do marido."Toda trajada pra assistir o show do marido em Barretos…", escreveu Andressa ao legendar a publicação em seu perfil no Instagram.

Nos comentários do post, Gusttavo se declarou para a esposa: "Linda, bebê", elogiou ele. Os fãs também exaltaram a beleza da gata.

Andressa Suita exibe look poderoso para show de Gusttavo Lima:

Andressa Suita mostra os filhos se declarando para Gusttavo Lima

Recentemente, Andressa Suita compartilhou um momento de ternura e carinho dos filhos, Gabriel e Samuel, com Gusttavo Lima. Para celebrar o Dia dos Pais, a modelo reuniu dos herdeiros para gravar um vídeo especial para o cantor. Os meninos celebraram a data com uma música no piano e falando um recado especial ao compositor com: "Papai, eu te amo muito" e "Você é o melhor papai do mundo". "Feliz Dia dos Pais! Obrigada por ser tão especial nas nossas vidas… Obrigada por ser esse pai tão presente e dedicado! Amamos você", escreveu ela na legenda do registro.

