Andressa Suita causa ao surgir com look monocromático: 'Sem igual'

Em frente a carro de luxo, Andressa Suita causa ao surgir com look só de uma cor

A modelo Andressa Suita, esposa do sertanejo Gusttavo Lima, compartilhou novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 19. Dona de um estilo autêntico e luxuoso, a influenciadora deu o que falar ao aparecer toda arrumada em frente a um carrão caríssimo.

Nos registros, a mulher do cantor posou no veículo vestindo peças da mesma cor e chamou a atenção ao transformar o look básico em surpreendente. De óculos escuros e bolsa diferente, Andressa Suita não passou despercebida.

"No mood monocromático", sinalizou a modelo na legenda a tendência que segui na hora de montar a combinação.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a mãe dos filhos de Gusttavo Lima de elogios. "Aí é o poder", escreveu a cantora Maiara. "A diva do mundo atual", enalteceram os fãs. "Sem igual", admiraram outros.

Nos últimos dias, a famosa encantou ao compartilhar um momento de sua intimidade com a família na web. Na piscina de sua mansão imensa, Andressa Suita apareceu curtindo o dia com Gusttavo Lima e os dois filhos.

Envelheceu? Novo visual de Andressa Suita é criticado pelos fãs: "Melhor antes"

Andressa Suita deu o que falar ao mudar de visual. Ao apostar em um corte curtíssimo e com uma cor acobreada, a esposa de Gusttavo Lima dividiu opiniões. "Já me acostumando com o novo hair", disse ela ao posar deslumbrante com o novo look. Só que a mudança não agradou parte dos seguidores.

Eles reagiram com críticas e lembraram que o maridão já afirmou preferir que ela ficasse loira. "Estava melhor antes, ficou muito senhora", comentou um. "Gente, que curto. Não gostei não", comentou outro. "Sou do time do Gustavo Lima, prefiro você loira", disparou outro. "Óbvio que é você que tem que gostar, mas não gostei nada", disse outro.

Alguns fãs discordaram e elogiaram o visual mais moderno de Andressa Suita. "É inacreditável como ela fica linda com qualquer cor de cabelo!", disse um. "Eu gostei, ficou com cara de mulher poderosa", opinou outro.

