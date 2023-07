Gusttavo Lima se pronuncia após insinuações de suposta traição: 'Família não'

Não deixou barato! Gusttavo Lima se pronuncia após acusações de traição e se defende

O cantor Gusttavo Lima se pronunciou após ter seu nome envolvido em suposições de uma possível traição. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o sertanejo se mostrou bastante incomodado com as acusações, principalmente por afetar sua família com a modelo Andressa Suita, com quem teve um rompimento durante a pandemia, mas logo reatou.

O famoso então contou para o comunicador como ficou sabendo dos boatos. "Eu estava fazendo show, cheguei ontem, mas dizem que o pau está quebrando. Todo lançamento de DVD é assim, parece que é um negócio até plantado, a gente fica triste para caramba", começou dizendo.

Em seguida, Gusttavo Lima deixou claro que não permite que mexam com sua família. "Porque se falarem de mim, da minha carreira, do meu cabelo, da minha barba, podem falar o que quiser de mal de mim, mas não entrem em família não, porque tenho filhos, tenho esposa, o buraco é mais embaixo”, disparou.

O cantor continuou: “Quando você está na internet, você vê que a internet realmente é uma terra sem lei, terra sem lei para quem não recorre. Podem falar o que quiserem de mim, fiquem a vontade, mas agora falou alguma inverdade sobre mim ou que envolva a minha família, aí o buraco é mais embaixo, nem que eu busque um por um”.

Ainda nos últimos dias, Gusttavo Lima surgiu curtindo a piscina de sua mansão com a esposa, a modelo Andressa Suita, e os filhos Gabriel, de 6 anos, e Samuel, de 5 anos.

Andressa Suita e Gusttavo Lima comemoram aniversário do filho mais velho, Gabriel

O cantor sertanejo Gusttavo Lima e a esposa, a influenciadora digital Andressa Suita, comemoraram mais um ano de vida do filho mais velho, Gabriel, com uma festa temática ao lado da família!

Os dois, que estão juntos desde 2012 e chegaram a ficar separados em 2020, retomando o casamento em 2021, usaram as redes sociais para se declararem para o primogênito, compartilhando registros da comemoração com o tema Hot Wheels.

Nas imagens, publicadas em suas contas no Instagram, o casal também aparece ao lado do caçula, Samuel, de 4 anos. "Feliz aniversário meu filho, parabéns pelos seus 6 anos.. Papai te ama muito… Quanto orgulho de você!!! #Gabriel6Anos", disse o sertanejo.

"6 anos já?! Nossa como tempo está passando rápido… Desde que você chegou mudou as nossas vidas para sempre… Obrigada por ser um bom filho, um bom irmão…Tenho muito orgulho de ser sua mãe, e vou continuar fazendo de tudo pra te ver sempre feliz!!! Deus te abençoe!!! #Gabriel6anos", se derreteu a modelo pelo herdeiro.

Confira os posts de Andressa Suita e Gusttavo Lima:

