Após meses sem assumir volta com Gusttavo Lima, Andressa Suita posta foto com o cantor

Andressa Suita compartilhou primeira foto romântica com Gusttavo Lima no feed da rede social desde que voltaram após término breve

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 07h24

Após meses sem admitir realmente que havia voltado com Gusttavo Lima (34), Andressa Suita (32) publicou a primeira foto no feed de sua rede social com o cantor desde que terminaram.

Nesta quarta-feira, 02, a influenciadora compartilhou um clique ao lado do sertanejo aproveitando a cidade do Porto em Portugal e mostrou que estão em clima de romance.

Sem os filhos, o casal apareceu curtindo um café e a paisagem do local. "Porto", disse ela na legenda do registro em que apareceu sorrindo para o amado.

Até então, Andressa Suita só havia compartilhado um clique de seus pés com Gusttavo Lima e selfies carinhosas com o cantor em seus stories.

Desde quando surgiram boatos de que haviam voltado, a modelo nunca admitiu que teria reatado, mas levantava suspeitas ao serem vistos juntos.

Em janeiro do ano passado, os pombinhos foram flagrados em um passeio de barco e desde então parece que estão juntos.

Agora mais do que nunca, já que Andressa Suita ficará longe dos filhos por uma semana pela primeira vez para acompanhar o cantor em Portugal.

Veja a foto de Andressa Suita e Gusttavo Lima em Porto: