Xuxa Meneghel manda recado para a família de Pelé após a morte dele

Ex-namorada de Pelé, Xuxa Meneghel emociona com recado para a família e a atual esposa de Pelé, Márcia Aoki

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma homenagem nas redes sociais para lamentar a morte do ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022). No passado, os dois foram namorados. Nesta quinta-feira, 29, ela compartilhou a foto de Pelé de mãos dadas com os filhos e netos, e deixou um recado para a família do ex-atleta. Inclusive, ela deixou uma mensagem especial para a atual esposa de Pelé, Márcia Aoki.

"Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia… e todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado… Márcia, que Deus te dê o colo que você precisa", disse ela

Vale lembrar que Xuxa e Pelé viveram um romance nos anos 1980. Na época, ela tinha 17 anos, e ele estava com 40 anos. Eles ficaram juntos até a comunicadora completar 23 anos, e eles romperam após rumores de traições. “Eu me apaixonei pelo Dico (apelido de Pelé), que era apaixonado, era família. Mas, às vezes, ele chegava com camisa suja de batom. Dizia: 'essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé'. Eu era muito nova. Não foi fácil”, declarou ela em uma entrevista no podcast Papagaio Falante.

Morte de Pelé

Pelé ficou internado por cerca de um mês em São Paulo em decorrência de um câncer no cólon. Ele ficou ao lado de sua família em seus últimos dias de vida. O atleta morreu nesta quinta-feira, 29, por volta das 15h, de falência múltipla de órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informaram.

O velório de Pelé acontecerá na próxima segunda-feira, 2 de janeiro, na Vila Belmiro e será aberto ao público.