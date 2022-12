Uol: Argentino Rodrigo de Paul é eleito o jogador mais bonito da Copa segundo votação

Portal realizou enquete com 30 nomes de jogadores e votantes escolheram argentino Rodrigo de Paul

O meio-campista argentino Rodrigo de Paul (28) foi eleito o jogador mais bonito da Copa do Catar pelo público do portal Uol. Entre 30 nomes, ele recebeu 6,20% dos votos. Até a finalização desta matéria, já havia quase 800 mil votos totais.

Infelizmente, para as apaixonados por De Paul, ele já está com o coração preenchido. Ele namora a cantora Martina Stoessel (25), conhecida como Tini, que inclusive já gravou uma canção com a nossa brasileira Anitta (29).

Entre o top 10, foram eleitos os brasileiros o goleiro Alisson Becker com 5,63% dos votos e o zagueiro Bremmer com 5,11%.

Confira a lista dos dez mais bonitos da Copa pelo público do UOL:

Rodrigo De Paul (Argentina) - 6,20%

Alisson Becker (Brasil) - 5,63%

Kevin Trapp (Alemanha) - 5,35%

Bremer (Brasil) - 5,11%

Olivier Giroud (França) - 4,95%

Manuel Neuer (Alemanha) - 4,41%

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 4,09%

Martín Cáceres (Uruguai) - 4,07%

Milinkovic Savic (Sérvia) - 3,97%

Leandro Paredes (Argentina) - 3,88%

Confira publicação de Rodrigo de Paul: