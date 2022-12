Quem é a namorada de Rodrigo de Paul? Galã da Argentina vive romance com diva pop

Considerado um dos jogadores mais bonitos da Copa do Mundo, Rodrigo de Paul namora cantora argentina famosa

Considerado uns dos galãs da Copa do Mundo, Rodrigo de Paul (28) namora Martina Stoessel (25), conhecida como Tini. O jogador da seleção Argentina assumiu o romance com a artista, que é considerada uma diva pop no país vizinho, em abril deste ano.

A jovem começou a carreira como atriz e cantora ainda adolescente em uma série da Disney. Com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, ela lançou a música "La Loto" em parceria com Anitta (29) e Becky G (25).

Discreta em relação ao namoro com jogador, Tini acompanha as partidas do amado no Catar e foi alvo da fúria da torcida Argentina depois da derrota da seleção para Arábia Saudita. Muitos atribuíram à ela a falta de concentração de Paul na partida e muitas ofensas machistas foram disparadas para a cantora.

O craque argentino, no entanto, usou as redes sociais para se declarar à namorada sem se importar com os haters. "Quando muitos fugiram e falaram bobagens, você pegou minha mão e disse que eu não estava sozinho. Obrigado por me acompanhar, por viver isso comigo, por sua força diante da injustiça e por estar presente, em silêncio, mas sempre presente. Quando comecei essa loucura, eu te disse que não ia te decepcionar, que ia ficar até o último dia, e aqui estamos cumprindo a nossa palavra", escreveu.

Rodrigo de Paul se separou de Camila Homs em junho do ano passado. Eles ficaram juntos durante 12 anos e tiveram dois filhos, Francesca e Bautista.

Confira algumas fotos de Martina Stoessel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LaTripleT (@tinistoessel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LaTripleT (@tinistoessel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LaTripleT (@tinistoessel)