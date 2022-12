Sem medo, Carolina Dieckmann veste camisa da Argentina e revela torcida: ''Bora, hermanos''

Atriz Carolina Dieckmann esbanjou beleza ao surgir vestindo camisa da Argentina revelando torcida para a final da Copa do Mundo

A atriz Carolina Dieckmann (44) revelou neste domingo, 18, para quem está torcendo para vencer o jogo da final da Copa do Mundo. Em uma selfie, ela apareceu vestindo a camisa da Argentina e contou que espera que o time vença.

No registro tirado com a ajuda de um espelho, a artista, da próxima novela das sete, Vai Na Fé, exibiu sua camisa azul e branca com o nome do jogador Messi (35) gravado.

"Hoje eu sou Messi desde pequenininha… bora, hermanos!", disse a loira ao aparecer sem maquiagem e bem confortável em sua casa no Rio de Janeiro.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza natural da famosa. "É gata desde pequena também", elogiou Isis Valverde (35)."Eu vou torcer pra Argentina", escreveu a mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), Déa Lúcia Amaral.

Ainda nas últimas semanas, enquanto o Brasil estava na Copa do Mundo, Carolina Dieckmann encantou ao surgir com um look todo inspirado nas cores da bandeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

A atriz Carolina Dieckmann está de volta para as novelas após ter feito o Sétimo Guardião, em 2018. Dividida entre o Brasil e os EUA, onde mora por algumas temporadas com a família por conta do trabalho do marido, Tiago Worcman, a loira contou durante a coletiva da próxima novela das sete, Vai na Fé, o que a fez retornar às telinhas da Globo.

Segundo a famosa, ela recebeu uma ligação do diretor artístico da trama, Paulo Silvestrini, que explicou sua personagem, a advogada Lumiar, que por coincidência tem vários pontos em comum com sua vida.

"O que me fez voltar: possibilidade de fazer um trabalho que me encantou. Primeiro a sincronicidade com a minha vida, logo que o Paulo me ligou pra fazer o convite, ele me falou que o marido [da personagem] tava pensando em tirar o sabático e o Tiago [esposo de Carolina] tinha acabado de tirar o sabático, porque não é uma coisa comum ter um marido tirando sabático, então pra mim aquilo, já fiquei meio assim", falou sobre o ponto em comum.

