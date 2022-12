Carolina Dieckmann revela o que a fez retornar às novelas da Globo: ''Fiquei meio assim''

Em coletiva, atriz Carolina Dieckmann explicou o que a motivou a aceitar papel na próxima novela das sete, 'Vai na Fé'

A atriz Carolina Dieckmann (44) está de volta para as novelas após ter feito o Sétimo Guardião, em 2018. Dividida entre o Brasil e os EUA, onde mora por algumas temporadas com a família por conta do trabalho do marido, Tiago Worcman, a loira contou durante a coletiva da próxima novela das sete, Vai na Fé, o que a fez retornar às telinhas da Globo.

Segundo a famosa, ela recebeu uma ligação do diretor artístico da trama, Paulo Silvestrini, que explicou sua personagem, a advogada Lumiar, que por coincidência tem vários pontos em comum com sua vida.

"O que me fez voltar: possibilidade de fazer um trabalho que me encantou. Primeiro a sincronicidade com a minha vida, logo que o Paulo me ligou pra fazer o convite, ele me falou que o marido [da personagem] tava pensando em tirar o sabático e o Tiago [esposo de Carolina] tinha acabado de tirar o sabático, porque não é uma coisa comum ter um marido tirando sabático, então pra mim aquilo, já fiquei meio assim", falou sobre o ponto em comum.

Outra característica que lhe chamou a atenção foi que a personagem não deseja ter filhos. "A coisa de ela não querer ser mãe, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de entender, não de entender na teoria, mas de entender na prática, como é o que sente uma mulher que não quer ser mãe, já que eu sempre senti a maternidade tão aflorada", falou sobre o que diferem.

Em seguida, tentando não dar spoilers do que vem por aí, a atriz comentou que a relação de Lumiar com a mãe na trama também lhe atraiu. "Porque eu perdi minha mãe, eu tive processos muito ricos emocionais, então a novela pareceu como uma medida certa de coisas que queria tocar", falou a loira que perdeu a mãe, Maíra, em 2019.

Por fim, Carolina Dieckmann revelou que tem um pouco de "dificuldade" nas palavras da advogada. "As preparações, eu to tendo bastante, não diria dificuldade, mas eu não tenho muito conhecimento do vocabulário, tô vendo bastante vídeo, o desafio maior agora tá sendo passar confiança com essas coisas", declarou.

A personagem de Carolina Dieckmann em Vai na Fé

Lumiar e Benjamin (Samuel de Assis) se conheceram na faculdade de Direito, se enfrentando no Clube de Debates. Mesmo com personalidades opostas, ela objetiva e racional e ele idealista e passional, acabaram se aproximando. Foi Ben quem estava ao lado dela em seu primeiro, e último, porre. Quando o pai de Ben morreu, Lumiar ajudou o rapaz recém-formado a segurar as pontas no escritório que herdou. Embora com suas diferenças, o amor uniu esse casal de advogados.

Samuel de Assis é Ben - Foto: Globo/João Miguel Júnior

“Lumiar e Ben se gostam, se admiram, mas ele começa a questionar alguns aspectos da sua vida profissional, e ela não. Essa será a primeira discordância entre os dois”, conta Carolina Dieckmann. A visão de mundo de Ben se transformará após ele sobreviver milagrosamente a um grave acidente de carro. Lumiar se sente completa com a relação que construiu com o marido, o trabalho no escritório de advocacia e as aulas que ministra na universidade. É uma mulher objetiva, controladora e metódica, a antítese de seus pais Dora (Claudia Ohana) e Fábio (Zé Carlos Machado), um casal neo-hippie.

Fábio ( Zé Carlos Machado) e Dora (Cláudia Ohana) - Foto: Globo/João Miguel Júnior

Seu nome (que ela odeia!) é uma homenagem à cidade onde nasceu, Lumiar, na Região Serrana do Rio. É lá que seus pais mantêm o Refúgio Paz de Lumiar, um local de contato com a natureza, paz e renovação, mas a advogada não se identifica com nada ali. Com as reviravoltas que sua vida dará, Lumiar também vai questionar suas escolhas e a segurança com que planejou a sua vida.

